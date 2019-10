Vollering de beste in Ronde van Emilië

Wielrenster Demi Vollering heeft de vrouweneditie van de Ronde van Emilië op haar naam geschreven. De 22-jarige renster van Parkhotel Valkenburg was op de slotklim naar San Luca de sterkste. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde als tweede, Nikola Nosková uit Tsjechië kwam als derde over de streep.

Het parcours van 98 kilometer rond Bologna was grotendeels vlak, maar de laatste 2 kilometer gingen omhoog naar San Luca. Longo Borghini zette op zo’n 200 meter van de streep aan, maar Vollering wist haar nog te passeren. De Zuid-Hollandse boekte zo de mooiste zege uit haar carrière. Vollering won eerder dit jaar de proloog in het Festival Elsy Jacobs. Ze behoorde onlangs tot de Nederlandse selectie voor de WK in Yorkshire, waar Annemiek van Vleuten met een indrukwekkende solo de regenboogtrui veroverde.