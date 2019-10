Zonder Van der Poel domineren Belgen de cross

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel is de Berencross in Meulebeke een Belgisch feestje geworden. Michael Vanthourenhout pakte met een lange solo voor eigen publiek de winst. Lars van der Haar was op de vijfde plaats de beste Nederlander, na vier Belgen.

Eli Iserbyt kwam als tweede over de streep, Toon Aerts als derde. CornĂ© van Kessel eindigde als zevende in de Berencross, die de afgelopen jaren werd gedomineerd door Van der Poel. De huidige wereldkampioen veldrijden won de voorgaande drie edities. Zijn ‘eeuwige’ rivaal in het veld, de Belg Wout van Aert, is nog altijd herstellende van een zware val in de Tour de France.

Bij de vrouwen domineerden juist de Nederlandse veldrijdsters. De zege ging naar Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse, geboren in de Dominicaanse Republiek, bleef landgenoten Annemarie Worst (tweede), Inge van der Heijden (derde) en Maud Kaptheijns (vierde) voor in de sprint.