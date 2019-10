Ali tweede in halve marathon Breda

Atleet Mohamed Ali heeft in de halve marathon van Breda net naast de zege gegrepen. De 29-jarige hardloper, een Somalische vluchteling die al ruim 10 jaar in Nederland woont, moest in de regenachtige Singelloop alleen Berhane Tesfay uit Eritrea voor zich dulden. Ali eindigde afgelopen maand als vierde in de Dam tot Damloop.

Tesfay zegevierde in 1.03.09, Ali kwam 2 seconden later als tweede over de finish in een persoonlijk record. Abel Chebet uit Oeganda eindigde als derde. Met Roy Hoornweg (zesde in 1.04.17), Michel Butter (zevende in 1.04.58) en Frank Futselaar (negende in 1.05.11) haalden nog drie Nederlanders de top 10.

Bij de vrouwen zegevierde Naom Jebet uit Kenia in een parcoursrecord van 1.08.16. Jasmijn Lau was de beste Nederlandse op de zevende plaats (1.12.33).