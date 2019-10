Wielrenster Marta Bastianelli heeft Lorena Wiebes afgetroefd in de Grote Prijs Bruno Beghelli. De Italiaanse kampioene was in de sprint na 79,8 kilometer net iets rapper dan de Nederlands kampioene van Parkhotel Valkenburg. De Italiaanse Chiara Consonni finishte als derde.

Het is de tweede keer dat Bastianelli de wedstrijd voor vrouwen wint. Ze deed dat eerder in 2017. Een jaar later finishte ze als tweede, achter haar landgenote Elisa Balsamo. Wiebes werd toen derde.