Colbrelli sprint naar zege in GP Beghelli

Sonny Colbrelli heeft de zege gepakt in de Grote Prijs Bruno Beghelli. De Italiaanse wielrenner van Bahrain-Merida was na 199,3 kilometer in Monteveglio de snelste van een kopgroep van zeven renners. Colbrelli klopte de Spanjaard Alejandro Valverde en de Australiër Jack Haig.

Bauke Mollema, een dag eerder al vierde in de Ronde van Emilië, was een van de zeven koplopers. De 32-jarige Nederlander van Trek-Segafredo eindigde als vijfde. De kopgroep ontstond in de laatste 4 kilometer nadat de Amerikaan Neilson Powless van Jumbo-Visma en de Italiaan Gianni Moscon waren teruggepakt. Het zevental sprintte vervolgens om de zege.