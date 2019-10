Goud Ethiopiër Desisa in nachtelijke marathon

De Ethiopiër Lelisa Desisa is de nieuwe wereldkampioen op de marathon. De 29-jarige atleet veroverde in de nachtelijke wedstrijd over 42,195 kilometer in Doha het goud in een tijd van 2.10.40. Hij sprintte in de laatste honderden meters weg bij zijn medevluchter en landgenoot Mosinet Geremew, die het zilver veiligstelde met een tijd van 2.10.44. De bronzen medaille ging naar de Keniaan Amos Kipruto in 2.10.51.

De marathon bij de WK startte pas om middernacht in de hoofdstad van Qatar om de ergste hitte te vermijden. De temperatuur tijdens de wedstrijd was ongeveer 29 graden en bleef daarmee binnen de marge die de internationale atletiekfederatie IAAF medisch verantwoord achtte. De deelnemers hadden geluk met een lagere luchtvochtigheid. Er waren beduidend minder uitvallers dan in de marathon van de vrouwen, die een week eerder werd afgewerkt in veel zwaardere omstandigheden.

Desisa, tweevoudig winnaar van de marathon van Boston, was de hele wedstrijd alert en mee in de kopgroep van zes lopers die zich halverwege de marathon afscheidde van de rest van het veld. De Zuid-Afrikaan Stephen Mokoka plaatste na 35 kilometer een tempoversnelling, maar hij kwam niet weg. Op 2 kilometer voor de finish sloot de sterk opgekomen Callum Hawkins aan bij de laatste vier vooraan, maar toen Desisa met nog 1 kilometer te gaan aanzette voor zijn eindversnelling, moest de Schot weer afhaken. Hawkins greep net als twee jaar geleden in Londen naast de medailles. Ook toen eindigde hij als vierde.