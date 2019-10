Hitte in Doha goede leerschool voor Tokio

De WK atletiek in Doha zijn een goede ervaring geweest voor de Nederlandse atleten met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Dat zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. “Het is hier heet buiten, 40 graden, en dat zal het in Tokio ook zijn. Met één verschil; in Doha was het stadion gekoeld, in Tokio heeft het stadion geen airco.”

Toch was Doha een goede leerschool. “Ervaren is de beste leerschool. Wij hebben in Nederland de hitte nagebootst in klimaatkamers, maar ervaren is de beste leerschool. De atleten weten nu hoe het echt voelt om gedurende een langere periode in deze hitte te verblijven. Dat zit nu in hun hoofd en kunnen ze gebruiken in hun voorbereiding.”