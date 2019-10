Nederlands record Visser 100 m horden in Doha

Nadine Visser heeft in de halve finales van de 100 meter horden bij de WK atletiek in Doha haar Nederlands record aangescherpt tot 12,62. Haar oude toptijd stond op 12,71 en liep ze vorig jaar.

Het is nog even wachten voor haar of ze ermee in de finale komt. De 24-jarige atlete eindigde in haar heat als derde. De eerste twee plaatsten zich rechtstreeks voor de eindstrijd. De beste nummers twee op tijd na drie heats gaan ook door.

De Jamaicaanse Danielle Williams won de heat van Visser in 12,41.