Supercup voor kampioenen Orion en Sliedrecht

De volleyballers van Orion hebben voor eigen publiek in Doetinchem de Supercup veroverd. De landskampioen versloeg bekerwinnaar Dynamo in vijf sets: 23-25 25-18 20-25 26-24 15-13.

Een dag eerder pakte Sliedrecht voor het derde jaar op rij de Supercup bij de vrouwen. De ploeg van coach Vera Koenen was veel te sterk voor Apollo 8: 25-21 25-23 25-18. Sliedrecht veroverde afgelopen seizoen alle prijzen in eigen land: de Supercup, de nationale beker en de landstitel.

In de bekerfinale waren de volleybalsters uit Zuid-Holland toen in drie sets te sterk voor Apollo 8. Als verliezend finalist mocht de ploeg uit Borne zaterdag ook strijden om de Supercup, maar weer was Sliedrecht veel te sterk.