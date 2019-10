Sweeck en Del Carmen Alvarado sterkste in Pelt

Veldrijder Laurens Sweeck heeft voor de vierde keer op rij de zege gegrepen bij de GP Pelt. De Belgische veldrijder liet in de slotronde landgenoot Quinten Hermans achter en reed alleen naar de overwinning. Lars van der Haar eindigde daarachter als derde.

Aan de start in Pelt ontbraken Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die zaterdag de cross in Meulebeke won. Ook Belgisch kampioen Toon Aerts, Mathieu van der Poel en Wout van Aerts waren er niet bij.

Ceylin del Carmen Alvarado pakte bij de GP Pelt de tweede zege van het weekend. De 21-jarige Rotterdamse, geboren in de Dominicaanse Republiek, soleerde naar de zege, voor haar landgenoten Yara Kastelijn en Shirin van Anrooij. Ze was een dag eerder al de beste in Meulebeke.