Terpstra derde op testevent voor Tokio 2020

Mountainbikester Anne Terpstra is bij het olympisch testevent in Japan als derde geëindigd. De 28-jarige Nederlandse zag de zege op de baan in Izu naar de Zwitserse Jolanda Neff gaan. Haar landgenote Sina Frei bleef Terpstra ook nog voor.

Wereldkampioen Nino Schurter pakte bij de mannen eveneens de zege voor Zwitserland. Naast hem op het podium stonden de Fransman Victor Koretzky en de Italiaan Luca Braidot. Mathieu van der Poel had ervoor gekozen om niet naar Japan af te reizen. Van der Poel, een alleskunner op de fiets, wil volgend jaar in Tokio wel op de mountainbike voor olympisch goud gaan.