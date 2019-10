Visser laatste troef op slotdag WK atletiek

Nadine Visser is zondagavond de laatste Nederlandse hoop op nog een medaille bij de WK atletiek in Doha. Zij moet op de slotdag in het Khalifa Stadion eerst de halve finales van de 100 meter horden lopen en daarin een finaleplaats afdwingen.

Haar optreden in de series op zaterdag was veelbelovend. Ze plaatste zich met 12,75, de zevende tijd van alle deelneemsters, voor de halve finales. Die staan voor 18.00 uur gepland. De finale is om 19.50 uur. Visser won al eens goud op de 60 meter horden op de EK indoor en brons op de WK indoor.

Na Visser komt nog de Nederlandse vrouwenploeg in actie in de finale van de 4×400 meter estafette. Het viertal Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol wist zich verrassend te plaatsen bij de laatste acht en zal normaal gesproken niet om de medailles meedoen.

De teller van de Nederlandse ploeg staat op twee medailles. Sifan Hassan won goud op de 1500 meter en de 10.000 meter.