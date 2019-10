Visser naar finale 100 m horden met record

Nadine Visser staat voor de tweede keer op rij in de finale van de 100 meter horden op de WK atletiek. De 24-jarige atlete haalde in het Khalifa Stadion van Doha de eindstrijd door in haar heat van de halve finales naar de derde plaats te lopen in een Nederlands record van 12,62 seconden. Ze behoorde daarmee tot de twee atletes die dankzij hun tijd een plek in de finale kregen.

De Jamaicaanse Danielle Williams won de serie van Visser in 12,41. Dat was ook de beste tijd van allemaal in de halve finales. Visser noteerde de zesde tijd.