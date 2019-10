VS domineert WK atletiek, Nederland negende

De Verenigde Staten hebben de wereldkampioenschappen atletiek in Doha gedomineerd. Het land haalde verreweg de meeste medailles, 29 stuks. Er zaten 14 gouden bij. Kenia eindigde als tweede met 11 plakken, waarvan 5 gouden. Nederland eindigde dankzij de twee gouden plakken van Sifan Hassan (1500 en 10.000 meter) als negende op de medaillespiegel en deelde die plek met Oeganda.

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie hield een positief gevoel over aan de WK. “Er waren ups en downs, zoals op ieder toernooi. Met twee medailles en in totaal zes klasseringen in de top 8 ben ik tevreden. We misten een vrijwel zekere medaille door het wegvallen van Dafne Schippers’’, zei Roskam. Schippers liep in de halve finales van de 100 meter een liesblessure op en moest zich afmelden voor de finale. Ze kon ook haar titel op de 200 meter niet verdedigen.