Bertens treft qualifier na afmelding Sevastova

Tennisster Kiki Bertens heeft een meevallertje gekregen. De Westlandse zou het op het WTA-toernooi van Linz in de eerste ronde opnemen tegen Anastasia Pavlioetsjenkova, de Russin van wie ze dit jaar al twee keer verloor. Omdat de als derde geplaatste Anastasija Sevastova uit Letland zich maandag echter geblesseerd terugtrok, is het schema aangepast. Bertens treft nu een speelster uit de kwalificaties.

Pavlioetsjenkova, die net niet tot de acht geplaatste speelsters behoorde, nam de plek in het speelschema over van Sevastova. De nummer 40 van de wereld gaat het nu in de eerste ronde opnemen tegen Barbara Haas uit Oostenrijk.

De Westlandse, achtste op de wereldranglijst, doet met een wildcard mee aan het Oostenrijkse graveltoernooi. Bertens nam de plek over van de geblesseerde Petra Kvitova. Ze kan in Linz weer de nodige punten pakken in de strijd om deelname aan de WTA Finals. Op de ranglijst van dit jaar neemt Bertens de negende plek in; de acht beste tennissters van 2019 mogen meedoen aan het lucratieve eindejaarstoernooi in Shenzhen.