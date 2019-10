Jansen gooit zege binnen voor LA Dodgers

Honkballer Kenley Jansen heeft in de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie MLB weer een zege binnengehaald voor Los Angeles Dodgers. De Antilliaanse ‘closer’, international van het Nederlandse koninkrijksteam, trok de zege over de streep in het derde duel met Washington Nationals. Jansen kwam in de negende inning op de heuvel te staan en deed zijn werk naar behoren, met twee strike-outs (drie slag) en wat hulp van zijn medespelers op het veld.

De Dodgers wonnen in Washington met 10-4, vooral dankzij een ijzersterke zesde inning. Met al twee man uit sloegen Russell Martin, Enrique Hernandez en Justin Turner (homerun) maar liefst zeven punten binnen. Ze zetten daarmee een achterstand van 2-1 om in een forse voorsprong, die de Dodgers mede dankzij Jansen niet meer uit handen gaven. De stand in de best-of-fiveserie is nu 2-1 in het voordeel van de ploeg uit LA, die het maandagavond in het Nationals Park al kan afmaken.

Ozzie Albies won met Atlanta Braves met 3-1 van St. Louis Cardinals. De Braves namen daardoor ook een voorsprong van 2-1 in de serie. De 22-jarige Albies en de 10 jaar oudere Jansen, beide afkomstig van CuraƧao, kunnen elkaar in de volgende ronde van de play-offs treffen.