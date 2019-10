Kamminga verbaast zichzelf in Boedapest

Zwemmer Arno Kamminga wist dat hij in vorm was, maar toch verbaasde de schoolslagspecialist zichzelf bij de wereldbekerwedstrijden in Boedapest. In drie dagen tijd zwom Kamminga drie Nederlandse records. “Ik wist wel dat dit erin zat en ging met vertrouwen naar Boedapest. Om dan niet op één, niet op twee, maar op liefst drie afstanden mijn persoonlijk record te verbeteren, dat is bizar”, zegt Kamminga vanaf het vliegveld in de Hongaarse hoofdstad, waarvandaan hij doorvliegt naar Berlijn voor de volgende wereldbeker. “Dit is de bevestiging dat ik op de goede weg zit.”

De 23-jarige Katwijker had nog nooit een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Maar in Boedapest zegevierde de man van de schoolslag achtereenvolgens op de 100 (59,05), de 50 (27,00) en de 200 meter (2.07,96) en ook nog met de gemengde estafetteploeg op de 4×100 wissel. Op de kortste afstand onttroonde hij Ties Elzerman als houder van het Nederlands record, op de andere afstanden scherpte hij zijn eigen record aan.

“Ik heb één keer eerder op al mijn afstanden een pr gezwommen, dat was bij de WK van 2017, ook in Boedapest. Maar toen deed ik dat op een toernooi van zeven, acht dagen. Nu op een driedaags toernooi. Mijn recordtijd op de 100 school kwam als een grote verrassing. Maar op de ‘200’ ben ik het meest trots. Ik was al lang aan het vechten om in de 2.07 te zwemmen. Daar heb ik hard voor getraind”, aldus Kamminga, die zich onlangs met een klein deel van de Nederlandse ploeg in Rome voorbereidde op de wereldbekers.

De pupil van coach Mark Faber behoort inmiddels tot de wereldtop op de schoolslag. De Brit Adam Peaty staat op eenzame hoogte, maar daar achter zijn de verschillen niet zo groot. Op de twee olympische afstanden, de 100 en 200 meter, staat Kamminga op de ranglijst van dit jaar nu op de negende plek. De Zuid-Hollander heeft zich op de langste afstand al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Hij hoopt in december bij de Swim Cup in Amsterdam, kort na de EK kortebaan in Glasgow, ook op de 100 meter een ticket te pakken.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Op mijn kamer hangt een Japanse vlag. Ik ben niet zo vaak thuis, maar als ik er ben, kijk ik naar die vlag. Dat geeft op zware dagen net wat extra motivatie. Eerst was het doel om Tokio te halen. Nu ik dat heb gehaald, wil ik daar ook ‘shinen’. Ik ga in Tokio keihard knokken om de finales te halen. En als dat lukt, kan daarin alles gebeuren.”