Klokkenluider wil dat project Salazar stopt

Kara Goucher, de ‘klokkenluider’ in de affaire rond de geschorste atletiektrainer Alberto Salazar, wil dat nu ook het Nike Oregon Project (NOP) van de voormalig marathonloper per direct stopt. Dat zegt de oud-atlete tegen de BBC. Goucher vertelde al van de vermeende wanpraktijken van Salazar in 2013.

Ze adviseert Nike derhalve opnieuw te beginnen met het betreffende trainingsproject. “Het is duidelijk dat wat er rond deze zaak is gebeurd, niet overeenkomt met ons streven naar een ‘schone’ sport. Maak er daarom een einde aan, huur nieuwe, betrouwbare coaches in en geef het een herstart.”

Goucher had bovendien een advies aan Nederlands tweevoudig wereldkampioene Sifan Hassan, die deel uitmaakt van de trainingsgroep van Salazar. “Laat ze haar woede richten op Salazar en niet boos zijn op de hele wereld.”

Alberto Salazar is door het Amerikaanse antidopingagentschap voor vier jaar geschorst wegens meerdere dopingovertredingen.