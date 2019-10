Lozeman start niet in military Boekelo

Eventingamazone Alice Naber-Lozeman heeft zich teruggetrokken voor de military van Boekelo, die deze week begint. Haar paard ACSI Peter Parker is niet geheel fit. Naber Lozeman zegt dat ze geen enkel risico wil nemen met de gezondheid van het dier.

“Erg verdrietig, maar het is nog verdrietiger als ik na de cross op zondag niet zou kunnen springen”, licht de amazone verder toe. “De gezondheid van ‘mijn vriendje’ staat voorop. Hij is vrolijk en ik rijd hem elke dag, maar een zware viersterrencross is nu niet verantwoord. Misschien volgend jaar weer.”

In Boekelo krijgt TeamNL de laatste kans zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. Om het startbewijs binnen te halen, moet Oranje als beste nog niet voor de Olympische Spelen geplaatste land eindigen in de eindstand van de FEI Nations Cup. Grote concurrenten zijn Zwitserland en Belgiƫ.