Ten Dam zwaait af in Lombardije

Laurens ten Dam begint aan zijn laatste week als profwielrenner. De 38-jarige Groninger rijdt woensdag de semiklassieker Milaan-Turijn en sluit zijn carrière zondag af in de Ronde van Lombardije. “Ik heb ‘Lombardije’ pas één keer uitgereden, maar ik denk dat ik in de juiste vorm ben om dit keer wel de finish te halen en zo mijn afscheid te vieren”, zegt Ten Dam op de website van zijn ploeg CCC.

De klimmer maakte afgelopen zomer in zijn eigen podcast ‘Live slow, ride fast’ bekend dat hij na dit seizoen stopt. “Ik zal altijd blijven fietsen, maar ik weet niet of je dat wielrennen mag noemen”, zei Ten Dam, die zijn carrière 17 jaar geleden begon bij de opleidingsploeg van Rabobank. “Ik stop als prof. In november word ik 39 en dan ben ik 17 jaar profrenner geweest. Dat had ik van tevoren niet gedacht.”