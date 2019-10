Turners blijven ver van teamticket voor Spelen

De Nederlandse turners zijn er op de WK in Stuttgart niet in geslaagd deelname als team aan de Olympische Spelen af te dwingen. Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken, Michel Bletterman en Epke Zonderland wisten vooraf wat er van hen werd verwacht. De score van Duitsland, dat elfde stond maar door de Zwitsers zou worden gepasseerd, overtreffen. Dat lukte niet. Nederland viel zwaar tegen en eindigde slechts als negentiende.

In de mixed zone was Deurloo uiteindelijk de enige bij wie even een glimlach op het gezicht verscheen. Na veel rekenwerk – maar nog zonder officiĆ«le bevestiging – bleek dat hij zich als meerkamper heeft gekwalificeerd voor de Spelen. Landen die zich niet als team plaatsen konden op de WK via de meerkampscores en toestelfinales ook olympische tickets verdienen. Deurloo kwam uit op een score van 80,531 en was daarmee 41e overall en elfde op de zogenoemde geschoonde lijst.

Zonderland miste ook die alternatieve route. De Fries viel er na zijn eerste vluchtelement, de Cassina, uit en wist meteen dat hij zijn titel niet kon verdedigen in de toestelfinale. Ook daarin had hij zich van deelname aan Tokio 2020 kunnen verzekeren. Zonderland moet nu via het wereldbekercircuit alsnog trachten deelname aan de Spelen veilig te stellen.