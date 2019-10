Verstappen wil nu naar hoogste trede in Japan

Max Verstappen eindigde al drie keer op het podium in de Grote Prijs van Japan, maar winnen deed hij nog nooit op Suzuka. “Het zou geweldig zijn als we zondag nog één stapje hoger kunnen eindigen”, zei de Nederlandse coureur in een vooruitblik op de website van Red Bull. Verstappen eindigde in 2016 en 2017 als tweede op Suzuka, vorig jaar werd hij derde achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

De 22-jarige kopman van Red Bull liet twee weken geleden in Rusland al weer een nieuwe Honda-motor in zijn bolide plaatsen. Verstappen incasseerde daardoor weliswaar een gridstraf, maar hij wist toch nog als vierde te eindigen, vooraf al het maximaal haalbaar geachte. Hij hoopt dat de extra pk’s hem in Japan kunnen helpen aan een topklassering.

“Voor Honda is dit de thuiswedstrijd, dat maakt de Grand Prix van Japan extra speciaal”, aldus Verstappen. “We hebben met Honda al een paar geweldige resultaten geboekt, hopelijk kunnen we hier voor de Japanse fans ook zo goed mogelijk presteren.”