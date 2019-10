Zonderland: ik moet fitter worden

Zijn teamgenoten hadden Nederland al kansloos gemaakt om de Spelen met de ploeg te halen. Maar Epke Zonderland verprutste bij de WK turnen in Stuttgart ook zijn eerste alternatieve route via een finaleplaats aan de rekstok. De titelverdediger viel eruit na zijn eerste vluchtelement, de Cassina.

“Ik pakte mis, jammer, met de vorm die ik vandaag had was het misschien mogelijk geweest.” Even ervoor had hij op brug een alleszins redelijke oefening (14,333) geturnd, maar voor het teamresultaat was het al te laat. Nederland zat te ver af van de scores die nodig waren om in de top twaalf te eindigen en daarmee deelname aan Tokio 2020 af te dwingen. “Het is balen, vooral voor het team, we hebben hier zo naartoe gewerkt.” Zonderland was niet topfit. De holtes speelden hem de weken voorafgaand na een verkoudheid weer parten. “Ik moet fitter worden, over zes weken moet ik er weer staan bij de eerste wereldbekerwedstrijd.”

Het is nu de route naar Tokio voor Zonderland, die al twee wereldbekerwedstrijden won. Er volgen er nog vier. De beste drie resultaten tellen voor het klassement waarvan de winnaar naar de Spelen mag. Maar nog een overwinning is niet per se genoeg. Een andere turner kan ook drie keer winnen met hogere scores.