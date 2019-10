Zussen Wevers op twee toestellen in teamfinale

Sanne en Lieke Wevers komen ieder op twee toestellen uit in de teamfinale, dinsdag bij de WK turnen in Stuttgart. Voor Sanne Wevers is dat standaard. De olympisch kampioene op balk komt zoals gebruikelijk verder alleen nog uit op brug. Zus Lieke Wevers turnde in de kwalificaties nog een volledige meerkamp. Nu zal ze alleen op vloer en brug in actie komen.

Nederland kwalificeerde zich zaterdag met de zesde plaats niet alleen voor de Olympische Spelen, het hoofddoel, maar ook voor de teamfinale waarin de beste acht landen uitkomen.

Eythora Thorsdottir zal op drie toestellen uitkomen: balk, vloer en sprong. Naomi Visser, donderdag ook nog finaliste op de individuele meerkamp, staat voor balk, sprong en brug ingepland. Tisha Volleman zal te zien zijn op vloer en sprong. Dat betekent dat reserve Vera van Pol niet in actie komt. In de landenfinale turnen per toestel drie turnsters, alle scores tellen mee voor het eindresultaat. De finale begint om 14.30 uur.