Australian Open bevestigt komst Murray

Tennisser Andy Murray (32) maakt in januari bij de Australian Open zijn rentree in het enkelspel van een grandslam. Dat heeft de organisatie van het evenement in Melbourne bevestigd.

Vorig jaar speelde Murray, voormalig nummer één van de wereld, in Australië voor de laatste keer op het hoogste niveau. Na zijn nederlaag in de eerste ronde besloot hij, opnieuw, een operatie aan een heup te laten uitvoeren.

De afgelopen zomer al keerde de Brit terug op de baan, in Wimbledon deed hij mee aan het gemend- en mannendubbel. Inmiddels is hij op de ATP-toernooien ook al weer actief in het enkelspel.