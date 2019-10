Bertens ziet concurrente Bencic verliezen

Tennisster Belinda Bencic, een concurrente van Kiki Bertens in de strijd om een ticket voor de WTA Finals, is in de eerste ronde van het indoortoernooi van Linz blijven steken. De Zwitserse, als tweede geplaatst in Oostenrijk, werd in drie sets verrast door de Duitse Anna-Lena Friedsam: 6-4 2-6 6-2.

Bertens staat op de negende plek op de jaarranglijst, Bencic staat een plekje lager. De beste acht tennissters mogen deelnemen aan de WTA Finals in Shenzhen, het eindejaarstoernooi voor vrouwen. Serena Williams staat nu achtste en heeft een kleine voorsprong (65 punten) op Bertens.

Woensdag begint het WTA-toernooi van Linz voor Bertens. Ze neemt het in de eerste avondpartij op tegen de Japanse Misaki Doi.