Bokssters Fontijn en Betrian verder op WK

De Nederlandse bokssters Nouchka Fontijn en Jemyma Betrian hebben bij de WK in het Russische Oelan-Oede beiden de achtste finales gewonnen. Fontijn deed dat in de klasse tot 75 kg. De titelkandidate uit Schiedam won op punten (5-0) van de Kazachstaanse Akerke Bakhytzhan. Voor Fontijn was het haar eerste optreden op de titelstrijd.

Betrian won in de klasse tot 57 kg eveneens op punten (3-2). Haar tegenstandster was Alzjan Chojabekova, eveneens uit Kazachstan. Eerder op het evenement won Betrian al van de Italiaanse Alessia Mesian.