Federer begint in Shanghai met zege op Ramos

Roger Federer heeft zijn eerste officiële partij sinds de US Open tot een goed einde gebracht. In de tweede ronde van het masterstoernooi van Shanghai was de nummer 3 van de wereld de Spanjaard Alberto Ramos-Viñolas met 6-2 7-6 (5) de baas.

Federer serveerde indrukwekkend: hij verloor over de hele wedstrijd maar vier punten op zijn eerste opslag, stond geen enkel breakpoint toe en sloeg tachtig procent van zijn eerste opslagen in.

Vorig jaar deed Federer ook mee aan het masterstoernooi in China. Hij verloor toen in de halve finales van Borna Coric. In 2014 en 2017 was hij de sterkste in Shanghai.

Voor Federer was het zijn eerste officiële wedstrijd in ruim een maand tijd. Begin september verloor Federer in de kwartfinales van de US Open van Grigor Dimitrov. Tussendoor deed Federer wel mee aan de Laver Cup, die hij met Team Europa voor de derde keer op rij wist te winnen.