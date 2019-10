Poulidor (83) in ziekenhuis opgenomen

De voormalige Franse wielerkampioen Raymond Poulidor (83) is in de buurt van zijn huis in Saint-Léonard-de-Noblat opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn vrouw kampt haar man, de opa van coureur Mathieu van der Poel, met “grote oververmoeidheid.”

De eerste klachten bij Poulidor ontstonden na de Tour de France afgelopen zomer, aldus zijn echtgenote, die verder geen informatie gaf over zijn gezondheidstoestand.

‘Poupou’ is nog altijd een graag geziene gast in de volgerskaravaan van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour echter nooit en droeg ook nooit de gele leiderstrui. Zijn bijnaam luidde veelbetekenend ‘Eeuwige Tweede’.