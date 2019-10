Roglic wint ook in Varese

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft zijn uitstekende vorm uit de door hem gewonnen Ronde van Spanje meegenomen naar het najaar. De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma schreef in Varese de 99e editie van Tre Valli Varesine op zijn naam. Voor zijn succesvolle team was het de vijftigste zege dit jaar.

De Sloveen was in de finale van de heuvelachtige rit over 198 kilometer tussen Saronno en Varese, met twee lokale rondes van circa 25 kilometer inclusief twee hellingen, de slimste en de snelste in een kleine kopgroep. De vluchtpoging van de Spanjaard Luis León Sánchez strandde in de laatste kilometer waarna Roglic toesloeg.

Roglic zegevierde afgelopen zaterdag ook al in de Ronde van Emilië in Italië. Hij boekte in Varese zijn dertiende individuele zege van het seizoen.

De Italiaan Giovanni Visconti kwam 3 seconden na Roglic als tweede over de finish. De Let Toms Skujins, de winnaar van vorig jaar, eindigde als derde.

Wilco Kelderman behoorde in de slotfase tot het eerste groepje achtervolgers, die echter de verkeerde weg insloegen. Ze keerden na enige tijd nog wel om, maar waren kansloos voor de eindzege. De tweede achtervolgingsgroep, met Roglic, zette vervolgens de jacht in op Sánchez, die solo aan kop net geen stand wist te houden.

“Op het einde had ik mazzel met die mannen die verkeerd gereden zijn”, besefte Roglic. “Anders had ik hier niet voor de winst kunnen strijden. Dit is een geweldig seizoen voor mij en de ploeg en we hopen deze lijn te kunnen doortrekken zaterdag naar de Ronde van Lombardije.”

Ploeggenoot Steven Kruijswijk behoorde tot de vele uitvallers in de koers. Hij kwam sinds eind augustus niet meer in actie, omdat hij tijd nodig had om te herstellen van zijn val in de Ronde van Spanje.