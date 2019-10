TrueBike wint Dutch Sports Innovation Award

De indoor trainingsfiets TrueBike van het bedrijf TrueKinetix heeft de de Dutch Sports Innovation Award gewonnen. De prijs voor de beste innovatie op sportgebied. Eigenaar Bas van Rens ontving de award en bijbehorende cheque van 15.000 euro bij het Sport Innovatie Congres in Eindhoven.

Swimm, een zweminstallatie dat het buitenzwemmen simuleert, en Exodus Burned, een VR-game waarbij spelers hun lichaam als controller gebruiken, waren de andere genomineerde innovaties.

TrueBike is een indoor trainingsfiets met krachtige motor. De speciale fiets probeert de werkelijkheid na te bootsen door weerstand te bieden als je kracht zet en de fietswielen door te laten rollen als je geen druk zet op de pedalen. Uit onderzoek zou blijken dat trainen op indoorfietsen als vermoeiender wordt ervaren dan fietsen in de buitenlucht. De TrueBike simuleert het buitenfietsen met een krachtige motor. Daarin zit het verschil met reguliere indoorapparaten, die aangestuurd worden door een vliegwiel. De motor reguleert de weerstand op de fietspedalen.

Trainer en coach Rob Barel testte de TrueBike en sinds twee weken staat er een exemplaar bij hem thuis. Hij wil de fiets gebruiken om zijn pupillen op scherp te zetten voor hun wedstrijden. Onder anderen TeamNL-sporters Anne Tauber (mountainbike) en Jorik van Egdom (triatlon) trainen bij hem.

Tauber kwalificeerde zich deze zomer voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Van Egdom hoopt zich in maart te kwalificeren. “Anne is nu in Tokio om het parkoers te verkennen en de gegevens te verzamelen. Die kunnen we dan allemaal in de TrueBike programmeren. Zo kunnen we tot de Spelen elke dag het parcours trainen. Tot het helemaal in haar geheugen is gegrift.”