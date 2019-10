Van Bokhoven: basis onder mannenturnen blijft

Het missen van een teamticket voor de Olympische Spelen betekent volgens turnbondscoach Bram van Bokhoven niet dat het mannenturnen in Nederland terug is bij af. “Er is niet voor niets twintig jaar fors in geïnvesteerd. Ik hoop dat we de basis hebben gelegd voor nog mooie jaren”, zei Van Bokhoven een dag nadat zijn turners faalden bij de WK in Stuttgart. De gehoopte plaats bij de beste twaalf bleek in Stuttgart een illusie.

Bart Deurloo was uiteindelijk de enige die zich via een sluipweg – de beste twaalf meerkampers van de landen buiten de top twaalf mogen ook naar Tokio – zeker wist van olympische deelname volgend jaar. Hij wil zich gaan richten op de rekstok. “Als je naar de Spelen gaat moet je voor de medailles gaan”, kon Van Bokhoven zich voor een deel vinden in die keuze. “Maar je kunt je beter specialiseren op twee of drie toestellen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je koud de hal inkomt voor je oefening, maar ook vanwege de eenzijdige belasting.”

Of er in de aanloop naar de WK fouten waren gemaakt? Van Bokhoven meende na een slechte nacht van niet. “We zitten nu in een evaluatie, maar je moet voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Het is een feit dat we in de breedte niet heel groot zijn. Iedereen moet op het juiste moment fit zijn om bij de top twaalf te eindigen. Als dat niet zo is (Zonderland) of er geblesseerden zijn (Bram Louwije) weet je dat je een risico loopt.”

Op sprong had Nederland in feite slechts drie turners, waar je met vier een schrapresultaat hebt. Het was ook nog het onderdeel waar de vaste waarden (Deurloo, Casimir Schmidt) faalden. Volgens Van Bokhoven zitten er turners aan te komen, Rick Jacobs en Loran de Munck onder anderen. “Er zijn jongens die op basis van puntentotalen ook hier hadden kunnen turnen.”

Hij hoopt op dezelfde voet door te kunnen werken. “Het is balen dat we deze steek laten vallen, maar de fundering valt niet zo maar weg. Er is heel veel geïnvesteerd om het niveau van onderaf omhoog te krijgen. En dat werkt. Daarom is het extra zuur dat we hier een steek laten vallen.”