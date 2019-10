Van de Donk al voor 100e interland gehuldigd

Al voordat Daniëlle van de Donk begon aan haar honderdste interland, werd de nummer 10 van de Nederlandse voetbalsters gehuldigd. Normaal gesproken vinden zulke huldigingen altijd plaats na een jubileumwedstrijd. Aangezien Oranje het EK-kwalificatieduel met Rusland echter in Eindhoven speelt, niet ver van waar Van de Donk vandaan komt, besloot de bond haar al voor de aftrap in het Philips-stadion in de schijnwerpers te zetten.

Uit handen van KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee ontving de 28-jarige Brabantse een speciale herinneringsmedaille van de Europese bond UEFA. Van de Nederlandse bond mag de middenveldster van Arsenal ter ere van haar jubileum ook nog een sieraad uitzoeken.

Van de Donk debuteerde op 15 december 2010 in de nationale ploeg, als invalster in de wedstrijd tegen Mexico op een vierlandentoernooi in Zuid-Amerika. De Brabantse veroverde al snel een basisplaats. De aanvallende middenveldster won met de ‘Leeuwinnen’ in 2017 het EK in eigen land en afgelopen zomer bereikte ze met de voetbalsters de finale van het WK, waarin de Amerikaanse vrouwen te sterk bleken (0-2).

In haar jubileumduel tegen Rusland werd Van de Donk in de 10e minuut, gelijk aan haar rugnummer, nog eens luidkeels toegezongen door het publiek. De voetbalster reageerde met een applausje. Kort daarna, in de 12e minuut, opende uitgerekend de jubilaris de score met haar achttiende doelpunt in Oranje.