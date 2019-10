Van de Donk geniet van ‘mooiste’ interland

Daniëlle van de Donk had zich naar eigen zeggen geen mooiere jubileumwedstrijd kunnen wensen. In Eindhoven, in het stadion van haar favoriete club PSV, dicht bij de plek waar ze vandaan komt, speelde de 28-jarige Brabantse haar honderdste interland. “Wat de mooiste was? Ja, deze natuurlijk! In ‘mijn’ stad, in het stadion van ‘mijn’ cluppie, met heel veel vrienden en familie op de tribune. Dat is superspeciaal”, zei Van de Donk.

De middenveldster van Oranje werd al voor de aftrap gehuldigd. In de 10e minuut, gelijk aan het rugnummer dat ze al jaren draagt in Oranje, werd ‘Daantje’ luidkeels toegezongen door de bijna 24.000 mensen in het Philips-stadion. Amper 2 minuten later opende ze de score. “Ik werd effe helemaal gek na dat doelpunt. Dat zingen was ook heel bijzonder. Ik heb nog even geklapt naar het publiek om ze te bedanken. Uiteindelijk is ‘100’ maar gewoon een cijfer, het gaat natuurlijk om de drie punten. Maar ik ben wel hartstikke trots op dit jubileum”, zei Van de Donk, die eind 2010 debuteerde in de nationale ploeg.