Van Emden derde in Binche

De Nederlandse wielrenner Jos van Emden is in de Waalse eendagswedstrijd Binche-Chimay-Binche op de derde plaats geëindigd. Na bijna 200 kilometer was de Belg Tom van Asbroeck de snelste in de eindsprint van een kopgroepje. Zijn landgenoot Oliver Naesen moest met miniem verschil genoegen nemen met de tweede plek. Achter Van Emden (Jumbo-Visma) kwam ploeggenoot en landgenoot Timo Roosen, die niet meesprintte, als vierde over de streep.

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts ging in de slotfase van de rit, met vijf keer een lokaal rondje van 16 kilometer, alleen op avontuur in een kopgroep van ruim tien renners. Op circa 6 kilometer van de finish kwam er een einde aan zijn vluchtpoging waarna de sterkste mannen zich op de glibberige kasseistrook opmaakten voor een eindsprint. Jumbo-Visma zat met twee coureurs goed voorin, maar moest in de laatste meters voorrang verlenen aan Van Asbroeck en Naesen.

Vorig jaar won Danny van Poppel in de straten van Binche de eendaagse koers in Wallonië, die ook bekend staat als Mémorial Frank Vandenbroucke.