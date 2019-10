Wereldtitel turnsters VS, Nederland achtste

De Amerikaanse turnsters hebben in Stuttgart hun wereldtitel geprolongeerd. Met vedette Simone Biles kwam het team tot een score van 172,330. Achter Team USA eindigde Rusland als tweede met 166,529 en Italië (164,796) verrassend als derde.

Voor de Nederlandse turnsters was deelname aan de finale eigenlijk een bonus. Met de verrassende zesde plaats in de kwalificaties had de ploeg zich immers al geplaatst voor de Olympische Spelen, het hoofddoel in Stuttgart. Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir en Tisha Volleman haalden in de finale een puntentotaal van 159,427 en werden daarmee achtste en laatste.

Voor Biles betekende het al de vijftiende wereldtitel in haar loopbaan, de komende dagen kan ze in de individuele finales dat aantal verder uitbreiden.