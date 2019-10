Wielrenner Alaphilippe beëindigt seizoen

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft een punt gezet achter zijn seizoen. De Fransman liet weten af te zien van deelname aan Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije. “Het is mooi geweest”, meldde hij. “Ik had graag de wedstrijden in Italië nog gereden, maar ik ben niet meer in de juiste conditie.”

Alaphilippe heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Zo won hij twee etappes in de Ronde van Frankrijk en reed hij daar twee weken in de gele trui. “Het was ongelooflijk allemaal”, kijkt Alaphilippe terug. “Een jaar om nooit te vergeten.”

“Ik ga nu rust nemen”, aldus de renner. “Zodat ik straks zo goed mogelijk aan het nieuwe seizoen kan beginnen.”