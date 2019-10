Bertens wint in Linz van Japanse qualifier

Kiki Bertens heeft zich op het WTA-toernooi van Linz verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 1 van de plaatsingslijst, die op het laatste moment een wildcard in ontvangst nam, was met 6-4 7-5 de meerdere van de Japanse qualifier Misaki Doi.

Bertens voegde het indoortoernooi in Oostenrijk op het laatste moment aan haar schema toe. De nummer 8 van de wereld is nog in de race voor deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor vrouwen. Om een ticket veilig te stellen moet ze op de jaarranglijst een kleine achterstand op Serena Williams goedmaken.

Donderdag neemt Bertens het in de tweede ronde op tegen de Belgische Alison Van Uytvanck, die haar landgenote Ysaline Bonaventure versloeg.