Caljouw snel onderuit op Dutch Open badminton

Badmintonner Mark Caljouw is op het Dutch Open in de tweede ronde blijven steken. De als derde geplaatste Caljouw, die in de eerste ronde een bye had, moest in Almere met 18-21 21-16 21-15 zijn meerdere erkennen in de Fransman Arnaud Merkle, afkomstig uit het kwalificatietoernooi.

De 24-jarige Caljouw reikte tijdens de afgelopen twee edities nog tot de halve finales. Beide keren verloor hij van de uiteindelijke winnaar. Het Dutch Open wacht al sinds 2012 op een Nederlandse winnaar in het enkelspel. Zeven jaar geleden zegevierde Eric Pang. Caljouw was de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen.

In het vrouwentoernooi moest Gayle Mahulette haar meerdere erkennen in de Turkse Aliye Demirbag, terwijl Soraya de Visch Eijbergen haar Deense tegenstandster Irina Amalie Andersen zag opgeven. De Nederlandse stond met 21-15 en 14-5 voor.