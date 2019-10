Rusada is ‘lawine aan leugens’ beu

De baas van het Russische antidopingbureau Rusada heeft elke betrokkenheid bij het manipuleren van dopingdata uit het laboratorium in Moskou krachtig van de hand gewezen. “De lawine aan leugens wordt dagelijks groter”, laat algemeen directeur Joeri Ganoes weten in een open brief op de website van Rusada.

“Mensen die beweren dat Rusada wijzigingen heeft aangebracht in de testresultaten van het laboratorium in Moskou begrijpen niets van de materie of liegen erop los. Beide zijn vreselijk. Daarmee misleiden ze de Russische en de mondiale sportwereld, in een poging om de ware redenen van het falen van het antidopingbeleid te maskeren.”

De schorsing van bijna drie jaar van Rusada werd vorig jaar opgeheven. De straf was uitgesproken wegens structurele doping in de Russische sport.

Het mondiale antidopingbureau WADA betwijfelt echter of de eerder door Rusada beschikbaar gestelde dopingdata juist zijn. Gesproken wordt zelfs van vervalsing. De instantie vroeg daarom eind september om aanvullende gegevens. Het is onduidelijk hoe ver het nadere onderzoek van WADA nu is gevorderd.