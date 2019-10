Titelhouder Djokovic overtuigt ook in Shanghai

Novak Djokovic is goed begonnen aan het masterstoernooi van Shanghai. De Servische titelverdediger stond in zijn eerste partij, tegen de Canadees Denis Shapovalov, geen set af. In een uur en tien minuten werd het 6-3 6-3.

Djokovic is sinds zijn vroege aftocht op de US Open, waar hij in de vierde ronde moest opgeven met een schouderblessure, goed op dreef. Vorige week pakte hij de titel in Tokio, waar hij in vijf partijen geen set verloor. Tegen Shapovalov verloor Djokovic slechts acht punten op zijn service en hij won drie servicegames van Shapovalov.

Donderdag speelt Djokovic tegen de Amerikaan John Isner, die Lucas Pouille met 7-5 6-3 versloeg.

Voor Djokovic staat in de laatste maanden van het jaar de nummer 1-positie op het spel. Hij staat nog wel als eerste op de wereldranglijst, maar de in Shanghai afwezige Rafael Nadal heeft in de eerste negen maanden van dit seizoen beter gepresteerd.