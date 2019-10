Tyfoon nadert Japans circuit Formule 1

Deskundigen maken zich zorgen over de weersomstandigheden van de komende dagen op het circuit van Suzuka, waar zondag de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt verreden. Een tyfoon nadert het gebied waar de coureurs de komende dagen in actie komen, in eerste instantie met trainingen en kwalificatie.

De organisatie maakte op de eigen website bekend de situatie goed in de gaten te houden. Van paniek is vooralsnog geen sprake. De eerste maatregel waaraan wordt gedacht is een aanpassing in de starttijden.