Wereldtitel voor Russische turners

De Russische mannenploeg heeft in Stuttgart de wereldtitel veroverd. In de WK-finale van het landentoernooi kwam de nummer twee van vorig jaar tot een score van 261,726. Het onttroonde China moest in Duitsland genoegen nemen met zilver (260,729). Het brons ging, evenals in 2018 in Doha, naar Japan met een totaal van 258,159.

Rusland had tijdens de kwalificaties al de hoogste score behaald, ook met China als tweede en Japan als derde. De eerste acht landen mochten deelnemen aan de finale.

De Nederlandse ploeg stelde maandag in de kwalificaties zwaar teleur. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven kwam niet verder dan de negentiende plaats. Daarmee greep Oranje naast een olympisch teamticket. Daarvoor was een plaats bij de top twaalf vereist. Vorig jaar eindigde de Nederlandse mannenploeg bij de WK in Doha nog als achtste.

De Nederlandse vrouwenploeg belandde dinsdag in de finale op de achtste plaats. De ploeg onder leiding van Vincent Wevers had zich eerder in Stuttgart verzekerd van een olympisch teamticket voor Tokio 2020.