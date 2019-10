De eendaagse wielerwedstrijd Milaan-Turijn is gewonnen door Michael Woods. De Canadees van EF Education First ontsnapte in de laatste meters en klopte in Turijn, met een finish bergop, de Spanjaard Alejandro Valverde. De Brit Adam Yates werd derde.

Bauke Mollema kwam na 179 kilometer als zevende over de finish en was daarmee de beste Nederlander. Mollema had 23 seconden achterstand op Woods.