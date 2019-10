Bertens door naar kwartfinales Linz

Kiki Bertens is met een moeizame zege op Alison Van Uytvanck doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Linz. De nummer 8 van de wereld had drie sets nodig om zich te ontdoen van de nummer 44 van de wereld uit België: 4-6 6-3 6-3. Na bijna twee uur tennis benutte ze haar eerste matchpoint.

Bertens treft in de kwartfinales de Amerikaanse Cori Gauff. Het pas 15-jarige talent won in de tweede ronde van de Oekraïense Katerina Kozlova, die opgaf met een blessure.

Bertens voegde het indoortoernooi in Oostenrijk op het laatste moment toe aan haar schema. Ze is nog in de race voor deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor vrouwen. Om een ticket veilig te stellen moet ze op de jaarranglijst een kleine achterstand op Serena Williams goedmaken.