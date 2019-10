Boksster Fontijn al zeker van medaille op WK

Boksster Nouchka Fontijn heeft op de WK in Rusland de halve finales bereikt. De 31-jarige Schiedamse is daarmee al zeker van een medaille in de klasse tot 75 kilogram. Fontijn was in de kwartfinales veel te sterk voor Lu Zheng uit China, die zowel in de eerste als tweede ronde van de scheidsrechter 8 tellen kreeg na een serie rake stoten van de Nederlandse.

De vijf juryleden wezen Fontijn na drie rondes van 3 minuten allemaal aan tot winnares. De nummer 1 van de plaatsingslijst gaat het zaterdag in de halve finales opnemen tegen Tammara Thibeault uit Canada, die de Amerikaanse Naomi Graham met 3-1 versloeg. Voor Jemyma Betrian zitten de WK er op, zij verloor in de kwartfinales van de klasse tot 57 kilogram met 3-2 van Lioedmila Vorontsova uit Rusland. De 28-jarige Nijmeegse pakte zowel op de WK van vorig jaar in New Delhi als bij de EK van afgelopen zomer in Minsk brons.

Fontijn verloor eind juni de Europese finale en moest genoegen nemen met zilver, net als op de Olympische Spelen van Rio 2016. Ze bereikte toen als Europees kampioene de finale, waarin ze verloor van de Amerikaanse titelverdedigster Claressa Shields.

Fontijn stond vorig jaar op de WK in India ook weer in de finale. Daarin verloor ze op punten van de Chinese Qian Li. De Zuid-Hollandse pakte ook WK-zilver in 2016 en brons bij de WK van 2014.