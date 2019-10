De Visch Eijbergen kansloos op Dutch Open

Badmintonster Soraya de Visch Eijbergen heeft op het Dutch Open in de tweede ronde een kansloze nederlaag geleden. De Française Xuefei Qi was in Almere met 21-11 21-6 duidelijk te sterk.

De partij duurde maar 36 minuten. De Visch Eijbergen nam direct een voorsprong van 3-0, maar zag haar tegenstandster vervolgens met zeven opeenvolgende punten een gat slaan. In het restant was het duel geen moment spannend meer. In de tweede game werd het snel 4-0 voor Qi.

De Visch Eijbergen was de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. Gayle Mahulette verloor haar eerste partij en bij de mannen werd de als derde geplaatste Mark Caljouw vroeg uitgeschakeld.