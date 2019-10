Hamilton: Leclerc is nieuwe kopman Ferrari

Hoewel Ferrari tegenspreekt dat de rolverdeling is veranderd binnen het Formule 1-team, is het Lewis Hamilton wel duidelijk dat Charles Leclerc de nieuwe kopman is en Sebastian Vettel van die positie heeft verdrongen. “Er bestaat een interessante dynamiek tussen die twee. Seb was de nummer één, maar nu niet meer”, aldus de vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes in aanloop naar de Grote Prijs van Japan.

Vettel won vier wereldtitels bij Red Bull en is sinds 2015 de eerste man bij Ferrari. De Duitser heeft de afgelopen jaren lijdzaam de suprematie van Mercedes moeten ondergaan. De Brit Hamilton stevent dit jaar af op zijn zesde titel.

Leclerc is dit jaar nieuw bij Ferrari en presteert tot dusver beter dan Vettel. De Monegask won al twee races en veroverde vier keer op rij poleposition. In de Grand Prix van Rusland een kleine twee weken geleden liepen de spanningen hoog op binnen het Italiaanse team nadat Vettel opzichtig een teamorder negeerde om Leclerc de koppositie terug te geven. “Als ik er zo van buitenaf naar kijk, proberen ze heel duidelijk Charles naar voren te schuiven”, aldus Hamilton.