Kipchoge: het voelt alsof ik naar de maan ga

Eliud Kipchoge wil zaterdag laten zien dat een mens tot alles in staat is. De Keniaanse atleet gaat in Wenen proberen de marathon binnen 2 uur te lopen. “Ik ren om geschiedenis te schrijven, om te laten zien dat alles mogelijk is”, zei de 34-jarige Kipchoge. “Het gaat niet om geld, het gaat erom dat ik een hele generatie mensen wil laten zien dat er geen limieten zijn.”

De Keniaan heeft het wereldrecord op de marathon in handen. Kipchoge raffelde vorig jaar de 42,195 kilometer door Berlijn af in 2 uur, 1 minuut en 39 seconden. “De marathon van Berlijn en deze in Wenen zijn heel verschillend. In Berlijn ging het om winnen en een wereldrecord lopen. Hier in Wenen voelt het een beetje alsof ik als eerste mens naar de maan ga.”

Kipchoge en zijn begeleidingsteam denken dat in de Oostenrijkse stad de ideale omstandigheden zijn om de marathon binnen de 2 uur te lopen. De weg is kaarsrecht, vlak en ligt beschut tussen de bomen. Bovendien schijnt de luchtkwaliteit in Wenen opmerkelijk goed te zijn.