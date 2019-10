Shorttrackers trainen met nieuwe uitvinding

De Nederlandse shorttrackselectie heeft sinds kort de beschikking over zogenoemde Jet Engines. Het apparaat, een uitvinding van bondscoach Jeroen Otter en zijn staf, stelt schaatsers in staat te trainen op snelheden die ze niet gewend zijn.

De Jet Engine is de afgelopen maanden in stilte ontworpen en werd donderdag gepresenteerd. Op een rugschild dat gebruikt wordt door skiĆ«rs is een propeller bevestigd, die met een stevige batterij wordt aangedreven. “Hij zuigt lucht aan en spuit die er met grote kracht weer uit”, zo legde Otter zijn vinding uit.

Het apparaat, dat ze gebruiken tijdens trainingen, moet de shorttrackers voordeel bieden als ze op hooglandbanen rijden, zoals bij de eerstkomende wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City.

Onder anderen Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting maken gebruik van de Jet Engine. Schulting bezorgde Nederland vorig jaar de eerste gouden shorttrackmedaille ooit op de Olympische Spelen van Pyeongchang.